Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It's a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Ametlik veebisait: https://allbridge.io/

Allbridge (ABR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Allbridge (ABR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Koguvaru: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M Ringlev varu: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00778054 $ 0.00778054 $ 0.00778054 Praegune hind: $ 0.070511 $ 0.070511 $ 0.070511 Lisateave Allbridge (ABR) hinna kohta

Allbridge (ABR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Allbridge (ABR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABR tokeni tokenoomikat, avastage ABR tokeni reaalajas hinda!

ABR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABR võiks suunduda? Meie ABR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABR tokeni hinna ennustust kohe!

