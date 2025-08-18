Rohkem infot ABR

Allbridge (ABR) reaalajas hinnagraafik
Allbridge (ABR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.068028
$ 0.068028$ 0.068028
24 h madal
$ 0.069465
$ 0.069465$ 0.069465
24 h kõrge

$ 0.068028
$ 0.068028$ 0.068028

$ 0.069465
$ 0.069465$ 0.069465

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054

-0.01%

+0.62%

+0.52%

+0.52%

Allbridge (ABR) reaalajas hind on $0.069323. Viimase 24 tunni jooksul ABR kaubeldud madalaim $ 0.068028 ja kõrgeim $ 0.069465 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.66 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00778054.

Lüliajalise tootluse osas on ABR muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.62% 24 tunni vältel +0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Allbridge (ABR) – turuteave

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

20.00M
20.00M 20.00M

96,780,127.0
96,780,127.0 96,780,127.0

Allbridge praegune turukapitalisatsioon on $ 1.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ABR ringlev varu on 20.00M, mille koguvaru on 96780127.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.71M.

Allbridge (ABR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Allbridge ja USD hinnamuutus $ +0.00042788.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Allbridge ja USD hinnamuutus $ -0.0028084619.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Allbridge ja USD hinnamuutus $ -0.0081897291.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Allbridge ja USD hinnamuutus $ -0.01592515499207308.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00042788+0.62%
30 päeva$ -0.0028084619-4.05%
60 päeva$ -0.0081897291-11.81%
90 päeva$ -0.01592515499207308-18.68%

Mis on Allbridge (ABR)

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

Üksuse Allbridge (ABR) allikas

Ametlik veebisait

Allbridge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Allbridge (ABR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Allbridge (ABR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Allbridge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Allbridge hinna ennustust kohe!

ABR kohalike valuutade suhtes

Allbridge (ABR) tokenoomika

Allbridge (ABR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Allbridge (ABR) kohta

Kui palju on Allbridge (ABR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABR hind USD on 0.069323 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABR/USD hind?
Praegune hind ABR/USD on $ 0.069323. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Allbridge turukapitalisatsioon?
ABR turukapitalisatsioon on $ 1.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABR ringlev varu?
ABR ringlev varu on 20.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABR (ATH) hind?
ABR saavutab ATH hinna summas 9.66 USD.
Mis oli kõigi aegade ABR madalaim (ATL) hind?
ABR nägi ATL hinda summas 0.00778054 USD.
Milline on ABR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABR kauplemismaht on -- USD.
Kas ABR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABR hinna ennustust.
