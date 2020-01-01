All Your Base (AYB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi All Your Base (AYB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

All Your Base (AYB) teave Base community token used to play All Your Base price prediction games. Ametlik veebisait: https://www.allyourbase.fun/ Valge raamat: https://all-your-base.gitbook.io/all-your-base/ Ostke AYB kohe!

All Your Base (AYB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage All Your Base (AYB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 663.44K $ 663.44K $ 663.44K Koguvaru: $ 1.99T $ 1.99T $ 1.99T Ringlev varu: $ 1.99T $ 1.99T $ 1.99T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 663.44K $ 663.44K $ 663.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave All Your Base (AYB) hinna kohta

All Your Base (AYB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud All Your Base (AYB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AYB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AYB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AYB tokeni tokenoomikat, avastage AYB tokeni reaalajas hinda!

AYB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AYB võiks suunduda? Meie AYB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AYB tokeni hinna ennustust kohe!

