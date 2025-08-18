Rohkem infot AYB

All Your Base logo

All Your Base hind (AYB)

Loendis mitteolevad

1 AYB/USD reaalajas hind:

--
----
-3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
All Your Base (AYB) reaalajas hinnagraafik
All Your Base (AYB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-3.20%

+8.30%

+8.30%

All Your Base (AYB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AYB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AYBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AYB muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel +8.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

All Your Base (AYB) – turuteave

$ 705.19K
$ 705.19K$ 705.19K

--
----

$ 705.19K
$ 705.19K$ 705.19K

1.99T
1.99T 1.99T

1,990,000,000,000.0
1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0

All Your Base praegune turukapitalisatsioon on $ 705.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AYB ringlev varu on 1.99T, mille koguvaru on 1990000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 705.19K.

All Your Base (AYB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse All Your Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse All Your Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse All Your Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse All Your Base ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.20%
30 päeva$ 0+91.05%
60 päeva$ 0+210.76%
90 päeva$ 0--

Mis on All Your Base (AYB)

Base community token used to play All Your Base price prediction games.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse All Your Base (AYB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

All Your Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on All Your Base (AYB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie All Your Base (AYB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida All Your Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake All Your Base hinna ennustust kohe!

AYB kohalike valuutade suhtes

All Your Base (AYB) tokenoomika

All Your Base (AYB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AYB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse All Your Base (AYB) kohta

Kui palju on All Your Base (AYB) tänapäeval väärt?
Reaalajas AYB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AYB/USD hind?
Praegune hind AYB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on All Your Base turukapitalisatsioon?
AYB turukapitalisatsioon on $ 705.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AYB ringlev varu?
AYB ringlev varu on 1.99T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AYB (ATH) hind?
AYB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AYB madalaim (ATL) hind?
AYB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AYB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AYB kauplemismaht on -- USD.
Kas AYB sel aastal kõrgemale ka suundub?
AYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AYB hinna ennustust.
