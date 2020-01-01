All Will Retire (AWR) tokenoomika
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement.
Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity.
AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
All Will Retire (AWR) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage All Will Retire (AWR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu.
All Will Retire (AWR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
All Will Retire (AWR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate AWR tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
AWR tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate AWR tokeni tokenoomikat, avastage AWR tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.