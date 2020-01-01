All Will Retire (AWR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi All Will Retire (AWR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

All Will Retire (AWR) teave AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Ametlik veebisait: https://www.allwillretire.com/ Ostke AWR kohe!

All Will Retire (AWR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage All Will Retire (AWR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Koguvaru: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Ringlev varu: $ 964.66M $ 964.66M $ 964.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0003407 $ 0.0003407 $ 0.0003407 Praegune hind: $ 0.00434754 $ 0.00434754 $ 0.00434754 Lisateave All Will Retire (AWR) hinna kohta

All Will Retire (AWR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud All Will Retire (AWR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AWR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AWR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AWR tokeni tokenoomikat, avastage AWR tokeni reaalajas hinda!

AWR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AWR võiks suunduda? Meie AWR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AWR tokeni hinna ennustust kohe!

