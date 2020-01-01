ALINA AI (ALINAINTEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ALINA AI (ALINAINTEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ALINA AI (ALINAINTEL) teave ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses. Ametlik veebisait: https://alinaintel.ai/ Ostke ALINAINTEL kohe!

ALINA AI (ALINAINTEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ALINA AI (ALINAINTEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Koguvaru: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Ringlev varu: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00194795 $ 0.00194795 $ 0.00194795 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000888 $ 0.00000888 $ 0.00000888 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ALINA AI (ALINAINTEL) hinna kohta

ALINA AI (ALINAINTEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ALINA AI (ALINAINTEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALINAINTEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALINAINTEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALINAINTEL tokeni tokenoomikat, avastage ALINAINTEL tokeni reaalajas hinda!

ALINAINTEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALINAINTEL võiks suunduda? Meie ALINAINTEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALINAINTEL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!