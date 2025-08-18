Rohkem infot ALIENS

Aliens hind (ALIENS)

Loendis mitteolevad

1 ALIENS/USD reaalajas hind:

--
----
-10.60%1D
mexc
USD
Aliens (ALIENS) reaalajas hinnagraafik
Aliens (ALIENS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-10.67%

-3.76%

-3.76%

Aliens (ALIENS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALIENS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALIENSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALIENS muutunud -- viimase tunni jooksul, -10.67% 24 tunni vältel -3.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aliens (ALIENS) – turuteave

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

--
----

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

951.23M
951.23M 951.23M

951,225,273.885782
951,225,273.885782 951,225,273.885782

Aliens praegune turukapitalisatsioon on $ 10.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALIENS ringlev varu on 951.23M, mille koguvaru on 951225273.885782. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.78K.

Aliens (ALIENS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aliens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aliens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aliens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aliens ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.67%
30 päeva$ 0+10.50%
60 päeva$ 0+28.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Aliens (ALIENS)

Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Aliens (ALIENS) allikas

Ametlik veebisait

Aliens hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aliens (ALIENS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aliens (ALIENS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aliens nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aliens hinna ennustust kohe!

ALIENS kohalike valuutade suhtes

Aliens (ALIENS) tokenoomika

Aliens (ALIENS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALIENS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aliens (ALIENS) kohta

Kui palju on Aliens (ALIENS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALIENS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALIENS/USD hind?
Praegune hind ALIENS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aliens turukapitalisatsioon?
ALIENS turukapitalisatsioon on $ 10.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALIENS ringlev varu?
ALIENS ringlev varu on 951.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALIENS (ATH) hind?
ALIENS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ALIENS madalaim (ATL) hind?
ALIENS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALIENS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALIENS kauplemismaht on -- USD.
Kas ALIENS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALIENS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALIENS hinna ennustust.
Aliens (ALIENS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.