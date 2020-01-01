Alien Base (ALB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alien Base (ALB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alien Base (ALB) teave Ametlik veebisait: https://alienbase.xyz/ Ostke ALB kohe!

Alien Base (ALB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alien Base (ALB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.75M $ 17.75M $ 17.75M Koguvaru: $ 416.54M $ 416.54M $ 416.54M Ringlev varu: $ 199.58M $ 199.58M $ 199.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.05M $ 37.05M $ 37.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.572381 $ 0.572381 $ 0.572381 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00108398 $ 0.00108398 $ 0.00108398 Praegune hind: $ 0.088981 $ 0.088981 $ 0.088981 Lisateave Alien Base (ALB) hinna kohta

Alien Base (ALB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alien Base (ALB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALB tokeni tokenoomikat, avastage ALB tokeni reaalajas hinda!

ALB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALB võiks suunduda? Meie ALB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!