ALEXIS hind (ALEXIS)
--
--
+9.00%
+9.00%
ALEXIS (ALEXIS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALEXIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEXISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ALEXIS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ALEXIS praegune turukapitalisatsioon on $ 3.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALEXIS ringlev varu on 335.20M, mille koguvaru on 999973152.838033. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.15K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ALEXIS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ALEXIS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ALEXIS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ALEXIS ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+10.79%
|60 päeva
|$ 0
|+6.48%
|90 päeva
|$ 0
|--
Alexis Texas Token Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens. Token Management: Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations. Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens. Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically. Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token.
ALEXIS (ALEXIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALEXIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
