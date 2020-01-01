Aletheia (ALETHEIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aletheia (ALETHEIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aletheia (ALETHEIA) teave Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project's unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia. Ametlik veebisait: https://aletheia-sol.xyz/

Aletheia (ALETHEIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aletheia (ALETHEIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.47K $ 82.47K $ 82.47K Koguvaru: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ringlev varu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.47K $ 82.47K $ 82.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00372867 $ 0.00372867 $ 0.00372867 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000491 $ 0.0000491 $ 0.0000491 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Aletheia (ALETHEIA) hinna kohta

Aletheia (ALETHEIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aletheia (ALETHEIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALETHEIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALETHEIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALETHEIA tokeni tokenoomikat, avastage ALETHEIA tokeni reaalajas hinda!

ALETHEIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALETHEIA võiks suunduda? Meie ALETHEIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALETHEIA tokeni hinna ennustust kohe!

