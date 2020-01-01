Alchemix USD (ALUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alchemix USD (ALUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alchemix USD (ALUSD) teave alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol Ametlik veebisait: https://alchemix.fi/ Ostke ALUSD kohe!

Alchemix USD (ALUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alchemix USD (ALUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Koguvaru: $ 14.58M $ 14.58M $ 14.58M Ringlev varu: $ 14.58M $ 14.58M $ 14.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.060239 $ 0.060239 $ 0.060239 Praegune hind: $ 0.994153 $ 0.994153 $ 0.994153 Lisateave Alchemix USD (ALUSD) hinna kohta

Alchemix USD (ALUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alchemix USD (ALUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALUSD tokeni tokenoomikat, avastage ALUSD tokeni reaalajas hinda!

ALUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALUSD võiks suunduda? Meie ALUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALUSD tokeni hinna ennustust kohe!

