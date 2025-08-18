Rohkem infot ALUSD

Alchemix USD hind (ALUSD)

1 ALUSD/USD reaalajas hind:

$0.992777
-0.30%1D
Alchemix USD (ALUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:01:52 (UTC+8)

Alchemix USD (ALUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.992755
24 h madal
$ 0.99772
24 h kõrge

$ 0.992755
$ 0.99772
$ 2.13
$ 0.060239
-0.17%

-0.34%

-0.43%

-0.43%

Alchemix USD (ALUSD) reaalajas hind on $0.992754. Viimase 24 tunni jooksul ALUSD kaubeldud madalaim $ 0.992755 ja kõrgeim $ 0.99772 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.060239.

Lüliajalise tootluse osas on ALUSD muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel -0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alchemix USD (ALUSD) – turuteave

$ 14.47M
--
$ 14.47M
14.57M
14,573,671.08206414
Alchemix USD praegune turukapitalisatsioon on $ 14.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALUSD ringlev varu on 14.57M, mille koguvaru on 14573671.08206414. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.47M.

Alchemix USD (ALUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alchemix USD ja USD hinnamuutus $ -0.0033930816714882.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alchemix USD ja USD hinnamuutus $ -0.0022101682.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alchemix USD ja USD hinnamuutus $ +0.0029077764.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alchemix USD ja USD hinnamuutus $ +0.0021212696611873.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0033930816714882-0.34%
30 päeva$ -0.0022101682-0.22%
60 päeva$ +0.0029077764+0.29%
90 päeva$ +0.0021212696611873+0.21%

Mis on Alchemix USD (ALUSD)

alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol

Üksuse Alchemix USD (ALUSD) allikas

Ametlik veebisait

Alchemix USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alchemix USD (ALUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alchemix USD (ALUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alchemix USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alchemix USD hinna ennustust kohe!

ALUSD kohalike valuutade suhtes

Alchemix USD (ALUSD) tokenoomika

Alchemix USD (ALUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alchemix USD (ALUSD) kohta

Kui palju on Alchemix USD (ALUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALUSD hind USD on 0.992754 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALUSD/USD hind?
Praegune hind ALUSD/USD on $ 0.992754. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alchemix USD turukapitalisatsioon?
ALUSD turukapitalisatsioon on $ 14.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALUSD ringlev varu?
ALUSD ringlev varu on 14.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALUSD (ATH) hind?
ALUSD saavutab ATH hinna summas 2.13 USD.
Mis oli kõigi aegade ALUSD madalaim (ATL) hind?
ALUSD nägi ATL hinda summas 0.060239 USD.
Milline on ALUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas ALUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALUSD hinna ennustust.
Alchemix USD (ALUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

