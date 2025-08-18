Rohkem infot MIST

MIST Hinnainfo

MIST Ametlik veebisait

MIST Tokenoomika

MIST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Alchemist logo

Alchemist hind (MIST)

Loendis mitteolevad

1 MIST/USD reaalajas hind:

$0.775739
$0.775739$0.775739
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Alchemist (MIST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:11:49 (UTC+8)

Alchemist (MIST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.766923
$ 0.766923$ 0.766923
24 h madal
$ 0.810789
$ 0.810789$ 0.810789
24 h kõrge

$ 0.766923
$ 0.766923$ 0.766923

$ 0.810789
$ 0.810789$ 0.810789

$ 225.39
$ 225.39$ 225.39

$ 0.272508
$ 0.272508$ 0.272508

+0.32%

-4.40%

-0.50%

-0.50%

Alchemist (MIST) reaalajas hind on $0.774523. Viimase 24 tunni jooksul MIST kaubeldud madalaim $ 0.766923 ja kõrgeim $ 0.810789 näitab aktiivset turu volatiivsust. MISTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 225.39 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.272508.

Lüliajalise tootluse osas on MIST muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -4.40% 24 tunni vältel -0.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alchemist (MIST) – turuteave

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

2.50M
2.50M 2.50M

2,497,848.916965104
2,497,848.916965104 2,497,848.916965104

Alchemist praegune turukapitalisatsioon on $ 1.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIST ringlev varu on 2.50M, mille koguvaru on 2497848.916965104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93M.

Alchemist (MIST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alchemist ja USD hinnamuutus $ -0.0357291867044199.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alchemist ja USD hinnamuutus $ +0.1451760489.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alchemist ja USD hinnamuutus $ +0.4678029075.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alchemist ja USD hinnamuutus $ +0.2741806022967284.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0357291867044199-4.40%
30 päeva$ +0.1451760489+18.74%
60 päeva$ +0.4678029075+60.40%
90 päeva$ +0.2741806022967284+54.80%

Mis on Alchemist (MIST)

⚗️'s one and only purpose is to find the philosopher's stone and use it to explore the galaxy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Alchemist (MIST) allikas

Ametlik veebisait

Alchemist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alchemist (MIST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alchemist (MIST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alchemist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alchemist hinna ennustust kohe!

MIST kohalike valuutade suhtes

Alchemist (MIST) tokenoomika

Alchemist (MIST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alchemist (MIST) kohta

Kui palju on Alchemist (MIST) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIST hind USD on 0.774523 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIST/USD hind?
Praegune hind MIST/USD on $ 0.774523. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alchemist turukapitalisatsioon?
MIST turukapitalisatsioon on $ 1.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIST ringlev varu?
MIST ringlev varu on 2.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIST (ATH) hind?
MIST saavutab ATH hinna summas 225.39 USD.
Mis oli kõigi aegade MIST madalaim (ATL) hind?
MIST nägi ATL hinda summas 0.272508 USD.
Milline on MIST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIST kauplemismaht on -- USD.
Kas MIST sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:11:49 (UTC+8)

Alchemist (MIST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.