AlaunchAI (ALAI) teave Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt. Ametlik veebisait: https://alaunch.ai/ Ostke ALAI kohe!

AlaunchAI (ALAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AlaunchAI (ALAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.59K $ 2.59K $ 2.59K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.59K $ 2.59K $ 2.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00047038 $ 0.00047038 $ 0.00047038 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000154 $ 0.00000154 $ 0.00000154 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AlaunchAI (ALAI) hinna kohta

AlaunchAI (ALAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AlaunchAI (ALAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALAI tokeni tokenoomikat, avastage ALAI tokeni reaalajas hinda!

ALAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALAI võiks suunduda? Meie ALAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALAI tokeni hinna ennustust kohe!

