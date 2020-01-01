Alaska Gold Rush (CARAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alaska Gold Rush (CARAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alaska Gold Rush (CARAT) teave What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Ametlik veebisait: https://alaskagoldrush.io/ Valge raamat: https://alaskagoldrush.io/pdf/Alaska-Gold-Rush-Whitepaper.pdf?1680960188 Ostke CARAT kohe!

Alaska Gold Rush (CARAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alaska Gold Rush (CARAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 490.50K $ 490.50K $ 490.50K Koguvaru: $ 910.36M $ 910.36M $ 910.36M Ringlev varu: $ 886.95M $ 886.95M $ 886.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 503.45K $ 503.45K $ 503.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03147683 $ 0.03147683 $ 0.03147683 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055311 $ 0.00055311 $ 0.00055311 Lisateave Alaska Gold Rush (CARAT) hinna kohta

Alaska Gold Rush (CARAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alaska Gold Rush (CARAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CARAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CARAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CARAT tokeni tokenoomikat, avastage CARAT tokeni reaalajas hinda!

CARAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CARAT võiks suunduda? Meie CARAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CARAT tokeni hinna ennustust kohe!

