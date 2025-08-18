Rohkem infot CARAT

Alaska Gold Rush logo

Alaska Gold Rush hind (CARAT)

Loendis mitteolevad

1 CARAT/USD reaalajas hind:

$0.00052753
$0.00052753$0.00052753
+1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Alaska Gold Rush (CARAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:42:01 (UTC+8)

Alaska Gold Rush (CARAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00052012
$ 0.00052012$ 0.00052012
24 h madal
$ 0.00054906
$ 0.00054906$ 0.00054906
24 h kõrge

$ 0.00052012
$ 0.00052012$ 0.00052012

$ 0.00054906
$ 0.00054906$ 0.00054906

$ 0.03147683
$ 0.03147683$ 0.03147683

$ 0.00041892
$ 0.00041892$ 0.00041892

-0.00%

+1.39%

+2.31%

+2.31%

Alaska Gold Rush (CARAT) reaalajas hind on $0.00052753. Viimase 24 tunni jooksul CARAT kaubeldud madalaim $ 0.00052012 ja kõrgeim $ 0.00054906 näitab aktiivset turu volatiivsust. CARATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03147683 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00041892.

Lüliajalise tootluse osas on CARAT muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +1.39% 24 tunni vältel +2.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alaska Gold Rush (CARAT) – turuteave

$ 467.89K
$ 467.89K$ 467.89K

--
----

$ 480.24K
$ 480.24K$ 480.24K

886.95M
886.95M 886.95M

910,362,230.8120544
910,362,230.8120544 910,362,230.8120544

Alaska Gold Rush praegune turukapitalisatsioon on $ 467.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CARAT ringlev varu on 886.95M, mille koguvaru on 910362230.8120544. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 480.24K.

Alaska Gold Rush (CARAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alaska Gold Rush ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alaska Gold Rush ja USD hinnamuutus $ +0.0000208344.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alaska Gold Rush ja USD hinnamuutus $ -0.0001971845.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alaska Gold Rush ja USD hinnamuutus $ -0.0004143836070744924.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.39%
30 päeva$ +0.0000208344+3.95%
60 päeva$ -0.0001971845-37.37%
90 päeva$ -0.0004143836070744924-43.99%

Mis on Alaska Gold Rush (CARAT)

What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Alaska Gold Rush (CARAT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Alaska Gold Rush hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alaska Gold Rush (CARAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alaska Gold Rush (CARAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alaska Gold Rush nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alaska Gold Rush hinna ennustust kohe!

CARAT kohalike valuutade suhtes

Alaska Gold Rush (CARAT) tokenoomika

Alaska Gold Rush (CARAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CARAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alaska Gold Rush (CARAT) kohta

Kui palju on Alaska Gold Rush (CARAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CARAT hind USD on 0.00052753 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CARAT/USD hind?
Praegune hind CARAT/USD on $ 0.00052753. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alaska Gold Rush turukapitalisatsioon?
CARAT turukapitalisatsioon on $ 467.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CARAT ringlev varu?
CARAT ringlev varu on 886.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CARAT (ATH) hind?
CARAT saavutab ATH hinna summas 0.03147683 USD.
Mis oli kõigi aegade CARAT madalaim (ATL) hind?
CARAT nägi ATL hinda summas 0.00041892 USD.
Milline on CARAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CARAT kauplemismaht on -- USD.
Kas CARAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CARAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CARAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:42:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.