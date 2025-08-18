Mis on Alanyaspor Fan Token (ALA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Fan Tokens are minted on an EVM compatiable permissioned sidechain called Chiliz Chain. Chiliz Chain does not currently require any transaction fee, making the sending and receiving of Fan Tokens fast and inexpensive.

Alanyaspor Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alanyaspor Fan Token (ALA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alanyaspor Fan Token (ALA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alanyaspor Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ALA kohalike valuutade suhtes

Alanyaspor Fan Token (ALA) tokenoomika

Alanyaspor Fan Token (ALA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alanyaspor Fan Token (ALA) kohta Kui palju on Alanyaspor Fan Token (ALA) tänapäeval väärt? Reaalajas ALA hind USD on 0.03866926 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALA/USD hind? $ 0.03866926 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ALA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Alanyaspor Fan Token turukapitalisatsioon? ALA turukapitalisatsioon on $ 73.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALA ringlev varu? ALA ringlev varu on 1.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALA (ATH) hind? ALA saavutab ATH hinna summas 2.09 USD . Mis oli kõigi aegade ALA madalaim (ATL) hind? ALA nägi ATL hinda summas 0.02911178 USD . Milline on ALA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALA kauplemismaht on -- USD . Kas ALA sel aastal kõrgemale ka suundub? ALA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALA hinna ennustust

