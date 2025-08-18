Alan the Alien hind (ALAN)
--
--
+1.38%
+1.38%
Alan the Alien (ALAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ALAN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alan the Alien praegune turukapitalisatsioon on $ 45.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALAN ringlev varu on 43.35B, mille koguvaru on 43349998826.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.63K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Alan the Alien ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alan the Alien ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alan the Alien ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alan the Alien ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+4.42%
|60 päeva
|$ 0
|+27.10%
|90 päeva
|$ 0
|--
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
Alan the Alien (ALAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
