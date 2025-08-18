Mis on Aladdin DAO (ALD)

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

Aladdin DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aladdin DAO (ALD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aladdin DAO (ALD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aladdin DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Aladdin DAO (ALD) tokenoomika

Aladdin DAO (ALD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aladdin DAO (ALD) kohta Kui palju on Aladdin DAO (ALD) tänapäeval väärt? Reaalajas ALD hind USD on 0.12071 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALD/USD hind? $ 0.12071 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ALD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aladdin DAO turukapitalisatsioon? ALD turukapitalisatsioon on $ 18.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALD ringlev varu? ALD ringlev varu on 149.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALD (ATH) hind? ALD saavutab ATH hinna summas 1.37 USD . Mis oli kõigi aegade ALD madalaim (ATL) hind? ALD nägi ATL hinda summas 0.01759207 USD . Milline on ALD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALD kauplemismaht on -- USD . Kas ALD sel aastal kõrgemale ka suundub? ALD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALD hinna ennustust

