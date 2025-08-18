Mis on Akuma Inu (AKUMA)

AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!

Akuma Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Akuma Inu (AKUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Akuma Inu (AKUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

AKUMA kohalike valuutade suhtes

Akuma Inu (AKUMA) tokenoomika

Akuma Inu (AKUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Akuma Inu (AKUMA) kohta Kui palju on Akuma Inu (AKUMA) tänapäeval väärt? Reaalajas AKUMA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AKUMA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AKUMA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Akuma Inu turukapitalisatsioon? AKUMA turukapitalisatsioon on $ 642.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AKUMA ringlev varu? AKUMA ringlev varu on 666.67B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKUMA (ATH) hind? AKUMA saavutab ATH hinna summas 0.00134788 USD . Mis oli kõigi aegade AKUMA madalaim (ATL) hind? AKUMA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AKUMA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AKUMA kauplemismaht on -- USD . Kas AKUMA sel aastal kõrgemale ka suundub? AKUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKUMA hinna ennustust

