Rohkem infot AKUMA

AKUMA Hinnainfo

AKUMA Tokenoomika

AKUMA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Akuma Inu logo

Akuma Inu hind (AKUMA)

Loendis mitteolevad

1 AKUMA/USD reaalajas hind:

--
----
-5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Akuma Inu (AKUMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:33:38 (UTC+8)

Akuma Inu (AKUMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00134788
$ 0.00134788$ 0.00134788

$ 0
$ 0$ 0

-1.99%

-5.58%

-4.55%

-4.55%

Akuma Inu (AKUMA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AKUMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKUMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00134788 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AKUMA muutunud -1.99% viimase tunni jooksul, -5.58% 24 tunni vältel -4.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Akuma Inu (AKUMA) – turuteave

$ 642.08K
$ 642.08K$ 642.08K

--
----

$ 642.08K
$ 642.08K$ 642.08K

666.67B
666.67B 666.67B

666,666,666,666.0
666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

Akuma Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 642.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AKUMA ringlev varu on 666.67B, mille koguvaru on 666666666666.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 642.08K.

Akuma Inu (AKUMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Akuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Akuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Akuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Akuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.58%
30 päeva$ 0-56.17%
60 päeva$ 0+42.11%
90 päeva$ 0--

Mis on Akuma Inu (AKUMA)

AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Akuma Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Akuma Inu (AKUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Akuma Inu (AKUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Akuma Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Akuma Inu hinna ennustust kohe!

AKUMA kohalike valuutade suhtes

Akuma Inu (AKUMA) tokenoomika

Akuma Inu (AKUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Akuma Inu (AKUMA) kohta

Kui palju on Akuma Inu (AKUMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AKUMA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AKUMA/USD hind?
Praegune hind AKUMA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Akuma Inu turukapitalisatsioon?
AKUMA turukapitalisatsioon on $ 642.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AKUMA ringlev varu?
AKUMA ringlev varu on 666.67B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKUMA (ATH) hind?
AKUMA saavutab ATH hinna summas 0.00134788 USD.
Mis oli kõigi aegade AKUMA madalaim (ATL) hind?
AKUMA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AKUMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AKUMA kauplemismaht on -- USD.
Kas AKUMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AKUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKUMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:33:38 (UTC+8)

Akuma Inu (AKUMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.