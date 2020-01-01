Aki Network (AKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aki Network (AKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aki Network (AKI) teave Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Ametlik veebisait: https://akiprotocol.io/ Valge raamat: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Ostke AKI kohe!

Aki Network (AKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aki Network (AKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00204027 $ 0.00204027 $ 0.00204027 Praegune hind: $ 0.00221517 $ 0.00221517 $ 0.00221517 Lisateave Aki Network (AKI) hinna kohta

Aki Network (AKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aki Network (AKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AKI tokeni tokenoomikat, avastage AKI tokeni reaalajas hinda!

AKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AKI võiks suunduda? Meie AKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AKI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!