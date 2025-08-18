Mis on Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

Üksuse Aki Network (AKI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Aki Network (AKI) tokenoomika

Aki Network (AKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aki Network (AKI) kohta Kui palju on Aki Network (AKI) tänapäeval väärt? Reaalajas AKI hind USD on 0.00256126 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AKI/USD hind? $ 0.00256126 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aki Network turukapitalisatsioon? AKI turukapitalisatsioon on $ 4.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AKI ringlev varu? AKI ringlev varu on 1.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKI (ATH) hind? AKI saavutab ATH hinna summas 0.065411 USD . Mis oli kõigi aegade AKI madalaim (ATL) hind? AKI nägi ATL hinda summas 0.00204027 USD . Milline on AKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AKI kauplemismaht on -- USD . Kas AKI sel aastal kõrgemale ka suundub? AKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKI hinna ennustust

