AKACHI (AKACHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AKACHI (AKACHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AKACHI (AKACHI) teave Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1 Ametlik veebisait: https://www.akachi.world/ Ostke AKACHI kohe!

AKACHI (AKACHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AKACHI (AKACHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.18K $ 8.18K $ 8.18K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.18K $ 8.18K $ 8.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00071657 $ 0.00071657 $ 0.00071657 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000635 $ 0.00000635 $ 0.00000635 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AKACHI (AKACHI) hinna kohta

AKACHI (AKACHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AKACHI (AKACHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AKACHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AKACHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AKACHI tokeni tokenoomikat, avastage AKACHI tokeni reaalajas hinda!

