aiws logo

aiws hind (AIWS)

Loendis mitteolevad

1 AIWS/USD reaalajas hind:

$0.00033096
+3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
aiws (AIWS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:19:46 (UTC+8)

aiws (AIWS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00030942
24 h madal
$ 0.00035013
24 h kõrge

$ 0.00030942
$ 0.00035013
$ 0.00773356
$ 0.00011344
-1.19%

+3.67%

-3.21%

-3.21%

aiws (AIWS) reaalajas hind on $0.00033059. Viimase 24 tunni jooksul AIWS kaubeldud madalaim $ 0.00030942 ja kõrgeim $ 0.00035013 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIWSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00773356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00011344.

Lüliajalise tootluse osas on AIWS muutunud -1.19% viimase tunni jooksul, +3.67% 24 tunni vältel -3.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

aiws (AIWS) – turuteave

$ 331.14K
--
$ 331.14K
1.00B
1,000,000,000.0
aiws praegune turukapitalisatsioon on $ 331.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIWS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 331.14K.

aiws (AIWS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse aiws ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse aiws ja USD hinnamuutus $ -0.0000469995.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse aiws ja USD hinnamuutus $ +0.0004851642.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse aiws ja USD hinnamuutus $ -0.0000099899718274125.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.67%
30 päeva$ -0.0000469995-14.21%
60 päeva$ +0.0004851642+146.76%
90 päeva$ -0.0000099899718274125-2.93%

Mis on aiws (AIWS)

AIWS, the First AI-Led Cloud Computing Platform is revolutionizing the future by empowering autonomous AI agents to seamlessly collaborate, compute, and transact within a secure and decentralized ecosystem. Key innovations include AI-driven decentralized web services provisioning, the creation of an agentic protocol, autonomous agent-to-agent billing, and a robust agent-to-agent cloud computing framework.

Üksuse aiws (AIWS) allikas

Ametlik veebisait

aiws hinna ennustus (USD)

Kui palju on aiws (AIWS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aiws (AIWS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aiws nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aiws hinna ennustust kohe!

AIWS kohalike valuutade suhtes

aiws (AIWS) tokenoomika

aiws (AIWS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIWS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aiws (AIWS) kohta

Kui palju on aiws (AIWS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIWS hind USD on 0.00033059 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIWS/USD hind?
Praegune hind AIWS/USD on $ 0.00033059. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on aiws turukapitalisatsioon?
AIWS turukapitalisatsioon on $ 331.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIWS ringlev varu?
AIWS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIWS (ATH) hind?
AIWS saavutab ATH hinna summas 0.00773356 USD.
Mis oli kõigi aegade AIWS madalaim (ATL) hind?
AIWS nägi ATL hinda summas 0.00011344 USD.
Milline on AIWS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIWS kauplemismaht on -- USD.
Kas AIWS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIWS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIWS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:19:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.