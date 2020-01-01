AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIVeronica by Virtuals (AIV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIVeronica by Virtuals (AIV) teave AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 Ostke AIV kohe!

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIVeronica by Virtuals (AIV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00705355 $ 0.00705355 $ 0.00705355 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00129666 $ 0.00129666 $ 0.00129666 Praegune hind: $ 0.0013419 $ 0.0013419 $ 0.0013419 Lisateave AIVeronica by Virtuals (AIV) hinna kohta

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIV tokeni tokenoomikat, avastage AIV tokeni reaalajas hinda!

AIV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIV võiks suunduda? Meie AIV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIV tokeni hinna ennustust kohe!

