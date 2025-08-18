Rohkem infot AIV

AIVeronica by Virtuals hind (AIV)

1 AIV/USD reaalajas hind:

$0.00149588
$0.00149588
+0.40%1D
AIVeronica by Virtuals (AIV) reaalajas hinnagraafik
AIVeronica by Virtuals (AIV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.98%

+0.47%

-20.85%

-20.85%

AIVeronica by Virtuals (AIV) reaalajas hind on $0.00149588. Viimase 24 tunni jooksul AIV kaubeldud madalaim $ 0.00148882 ja kõrgeim $ 0.0015979 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00705355 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00142039.

Lüliajalise tootluse osas on AIV muutunud -1.98% viimase tunni jooksul, +0.47% 24 tunni vältel -20.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AIVeronica by Virtuals (AIV) – turuteave

AIVeronica by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 1.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIV ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.50M.

AIVeronica by Virtuals (AIV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AIVeronica by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AIVeronica by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0005927515.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AIVeronica by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0008693831.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AIVeronica by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.002957051559524594.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.47%
30 päeva$ -0.0005927515-39.62%
60 päeva$ -0.0008693831-58.11%
90 päeva$ -0.002957051559524594-66.40%

Mis on AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

AIVeronica by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIVeronica by Virtuals (AIV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIVeronica by Virtuals (AIV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIVeronica by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIVeronica by Virtuals hinna ennustust kohe!

AIV kohalike valuutade suhtes

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenoomika

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIVeronica by Virtuals (AIV) kohta

Kui palju on AIVeronica by Virtuals (AIV) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIV hind USD on 0.00149588 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIV/USD hind?
Praegune hind AIV/USD on $ 0.00149588. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIVeronica by Virtuals turukapitalisatsioon?
AIV turukapitalisatsioon on $ 1.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIV ringlev varu?
AIV ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIV (ATH) hind?
AIV saavutab ATH hinna summas 0.00705355 USD.
Mis oli kõigi aegade AIV madalaim (ATL) hind?
AIV nägi ATL hinda summas 0.00142039 USD.
Milline on AIV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIV kauplemismaht on -- USD.
Kas AIV sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIV hinna ennustust.
