Aittcoin (AITT) teave The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community. Ametlik veebisait: https://aittcoin.org/ Valge raamat: https://aittcoin.org/2024/03/07/artificial-intelligence-transaction-token-aitt-whitepaper/ Ostke AITT kohe!

Aittcoin (AITT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aittcoin (AITT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.63K $ 5.63K $ 5.63K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.66K $ 5.66K $ 5.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Aittcoin (AITT) hinna kohta

Aittcoin (AITT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aittcoin (AITT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AITT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AITT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AITT tokeni tokenoomikat, avastage AITT tokeni reaalajas hinda!

AITT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AITT võiks suunduda? Meie AITT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AITT tokeni hinna ennustust kohe!

