Aittcoin (AITT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AITT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AITTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on AITT muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel -4.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aittcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 5.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AITT ringlev varu on 9.95B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.90K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Aittcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aittcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aittcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aittcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.00%
|30 päeva
|$ 0
|+3.56%
|60 päeva
|$ 0
|-69.26%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community.
Aittcoin (AITT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AITT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
