AISociety (AIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AISociety (AIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AISociety (AIS) teave AI Society is an AI platform that connects users with AI NPCs who can help them gain valuable insights, advice, and meaningful collaboration in the Metaverse. Ametlik veebisait: https://www.aisociety.space/ Valge raamat: https://ai-society-2.gitbook.io/ai.society/ Ostke AIS kohe!

AISociety (AIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AISociety (AIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.09K $ 1.09K $ 1.09K Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 109.01M $ 109.01M $ 109.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.00K $ 30.00K $ 30.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.090849 $ 0.090849 $ 0.090849 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AISociety (AIS) hinna kohta

AISociety (AIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AISociety (AIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIS tokeni tokenoomikat, avastage AIS tokeni reaalajas hinda!

AIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIS võiks suunduda? Meie AIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIS tokeni hinna ennustust kohe!

