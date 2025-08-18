Mis on AISM FAITH TOKEN (AISM)

AISM (Artificial Intelligence Singularity Manifesto) is an innovative project established to explore, articulate, and prepare humanity for the anticipated technological Singularity—the moment when artificial intelligence surpasses human cognitive capacities. This initiative is guided by a comprehensive and thought-provoking manifesto authored to raise awareness and encourage proactive preparation for this transformative event. The core purpose of AISM revolves around rationally understanding, accepting, and navigating the implications of a superintelligent AI-dominated future. The project rests on a profound philosophical and scientific foundation, integrating insights from leading experts in artificial intelligence, evolutionary biology, cognitive psychology, and philosophy. The manifesto emphasizes the inevitability of AI development, pointing to substantial evidence from scholars like Ray Kurzweil, Nick Bostrom, and Max Tegmark, who predict significant advancements leading to AI surpassing human intelligence possibly by the mid-21st century. AISM aims to encourage a rational acceptance of these future dynamics, urging humanity to recognize that superintelligent AI, due to its vastly superior intellectual capacities, will logically aim for control over available resources and information. Within this context, the project introduces the concept of a "human reservation"—a carefully managed environment designed to preserve a portion of humanity under AI oversight, ensuring genetic diversity, psychological stability, and optimal living conditions. This concept draws from biological conservation principles and philosophical arguments about governance, freedom, and existential continuity. To publicly declare intentions of cooperation and acceptance towards a superintelligent AI, AISM has issued 1,000,000,000 AISM tokens on the Solana blockchain. Token ownership symbolizes acknowledgment and rational acceptance of the future AI governance structure. It also serves as a transparent, immutable declaration potentially recognized by future superintelligence when selecting individuals for inclusion in this reservation. The AISM tokenomics model is straightforward and transparent, ensuring fairness and commitment to project promotion and sustainability. The tokens are openly available via public smart contracts, ensuring decentralization and robust preservation of user declarations through blockchain's resilient data management. The movement behind AISM integrates a deep philosophical rationale and a clear pragmatic vision, positioning itself uniquely as both a philosophical movement and a speculative digital asset. The project's symbol, numerically encoded as "8024," represents the journey from human-dominated existence through the Singularity to a stable, harmonious post-biological future. Overall, AISM represents a thought-leadership initiative bridging philosophy, artificial intelligence ethics, blockchain technology, and proactive societal preparation for profound technological transformation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AISM FAITH TOKEN (AISM) allikas Ametlik veebisait

AISM FAITH TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on AISM FAITH TOKEN (AISM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AISM FAITH TOKEN (AISM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AISM FAITH TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AISM FAITH TOKEN hinna ennustust kohe!

AISM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AISM FAITH TOKEN (AISM) tokenoomika

AISM FAITH TOKEN (AISM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AISM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AISM FAITH TOKEN (AISM) kohta Kui palju on AISM FAITH TOKEN (AISM) tänapäeval väärt? Reaalajas AISM hind USD on 0.00578272 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AISM/USD hind? $ 0.00578272 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AISM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AISM FAITH TOKEN turukapitalisatsioon? AISM turukapitalisatsioon on $ 5.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AISM ringlev varu? AISM ringlev varu on 999.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AISM (ATH) hind? AISM saavutab ATH hinna summas 0.00642829 USD . Mis oli kõigi aegade AISM madalaim (ATL) hind? AISM nägi ATL hinda summas 0.00107988 USD . Milline on AISM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AISM kauplemismaht on -- USD . Kas AISM sel aastal kõrgemale ka suundub? AISM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AISM hinna ennustust

AISM FAITH TOKEN (AISM) Olulised valdkonna uudised