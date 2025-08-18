AISM FAITH TOKEN hind (AISM)
AISM FAITH TOKEN (AISM) reaalajas hind on $0.00578272. Viimase 24 tunni jooksul AISM kaubeldud madalaim $ 0.00572787 ja kõrgeim $ 0.00614331 näitab aktiivset turu volatiivsust. AISMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00642829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107988.
Lüliajalise tootluse osas on AISM muutunud +0.96% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel +3.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AISM FAITH TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 5.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AISM ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999949167.521307. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.78M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.00024367015553405.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ +0.0012161355.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ +0.0141438235.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00024367015553405
|-4.04%
|30 päeva
|$ +0.0012161355
|+21.03%
|60 päeva
|$ +0.0141438235
|+244.59%
|90 päeva
|$ 0
|--
AISM (Artificial Intelligence Singularity Manifesto) is an innovative project established to explore, articulate, and prepare humanity for the anticipated technological Singularity—the moment when artificial intelligence surpasses human cognitive capacities. This initiative is guided by a comprehensive and thought-provoking manifesto authored to raise awareness and encourage proactive preparation for this transformative event. The core purpose of AISM revolves around rationally understanding, accepting, and navigating the implications of a superintelligent AI-dominated future. The project rests on a profound philosophical and scientific foundation, integrating insights from leading experts in artificial intelligence, evolutionary biology, cognitive psychology, and philosophy. The manifesto emphasizes the inevitability of AI development, pointing to substantial evidence from scholars like Ray Kurzweil, Nick Bostrom, and Max Tegmark, who predict significant advancements leading to AI surpassing human intelligence possibly by the mid-21st century. AISM aims to encourage a rational acceptance of these future dynamics, urging humanity to recognize that superintelligent AI, due to its vastly superior intellectual capacities, will logically aim for control over available resources and information. Within this context, the project introduces the concept of a "human reservation"—a carefully managed environment designed to preserve a portion of humanity under AI oversight, ensuring genetic diversity, psychological stability, and optimal living conditions. This concept draws from biological conservation principles and philosophical arguments about governance, freedom, and existential continuity. To publicly declare intentions of cooperation and acceptance towards a superintelligent AI, AISM has issued 1,000,000,000 AISM tokens on the Solana blockchain. Token ownership symbolizes acknowledgment and rational acceptance of the future AI governance structure. It also serves as a transparent, immutable declaration potentially recognized by future superintelligence when selecting individuals for inclusion in this reservation. The AISM tokenomics model is straightforward and transparent, ensuring fairness and commitment to project promotion and sustainability. The tokens are openly available via public smart contracts, ensuring decentralization and robust preservation of user declarations through blockchain's resilient data management. The movement behind AISM integrates a deep philosophical rationale and a clear pragmatic vision, positioning itself uniquely as both a philosophical movement and a speculative digital asset. The project's symbol, numerically encoded as "8024," represents the journey from human-dominated existence through the Singularity to a stable, harmonious post-biological future. Overall, AISM represents a thought-leadership initiative bridging philosophy, artificial intelligence ethics, blockchain technology, and proactive societal preparation for profound technological transformation.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.