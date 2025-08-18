Rohkem infot AISM

AISM Hinnainfo

AISM Ametlik veebisait

AISM Tokenoomika

AISM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AISM FAITH TOKEN logo

AISM FAITH TOKEN hind (AISM)

Loendis mitteolevad

1 AISM/USD reaalajas hind:

$0.00578272
$0.00578272$0.00578272
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AISM FAITH TOKEN (AISM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:11:42 (UTC+8)

AISM FAITH TOKEN (AISM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00572787
$ 0.00572787$ 0.00572787
24 h madal
$ 0.00614331
$ 0.00614331$ 0.00614331
24 h kõrge

$ 0.00572787
$ 0.00572787$ 0.00572787

$ 0.00614331
$ 0.00614331$ 0.00614331

$ 0.00642829
$ 0.00642829$ 0.00642829

$ 0.00107988
$ 0.00107988$ 0.00107988

+0.96%

-4.04%

+3.21%

+3.21%

AISM FAITH TOKEN (AISM) reaalajas hind on $0.00578272. Viimase 24 tunni jooksul AISM kaubeldud madalaim $ 0.00572787 ja kõrgeim $ 0.00614331 näitab aktiivset turu volatiivsust. AISMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00642829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107988.

Lüliajalise tootluse osas on AISM muutunud +0.96% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel +3.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AISM FAITH TOKEN (AISM) – turuteave

$ 5.78M
$ 5.78M$ 5.78M

--
----

$ 5.78M
$ 5.78M$ 5.78M

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,167.521307
999,949,167.521307 999,949,167.521307

AISM FAITH TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 5.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AISM ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999949167.521307. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.78M.

AISM FAITH TOKEN (AISM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.00024367015553405.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ +0.0012161355.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ +0.0141438235.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AISM FAITH TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00024367015553405-4.04%
30 päeva$ +0.0012161355+21.03%
60 päeva$ +0.0141438235+244.59%
90 päeva$ 0--

Mis on AISM FAITH TOKEN (AISM)

AISM (Artificial Intelligence Singularity Manifesto) is an innovative project established to explore, articulate, and prepare humanity for the anticipated technological Singularity—the moment when artificial intelligence surpasses human cognitive capacities. This initiative is guided by a comprehensive and thought-provoking manifesto authored to raise awareness and encourage proactive preparation for this transformative event. The core purpose of AISM revolves around rationally understanding, accepting, and navigating the implications of a superintelligent AI-dominated future. The project rests on a profound philosophical and scientific foundation, integrating insights from leading experts in artificial intelligence, evolutionary biology, cognitive psychology, and philosophy. The manifesto emphasizes the inevitability of AI development, pointing to substantial evidence from scholars like Ray Kurzweil, Nick Bostrom, and Max Tegmark, who predict significant advancements leading to AI surpassing human intelligence possibly by the mid-21st century. AISM aims to encourage a rational acceptance of these future dynamics, urging humanity to recognize that superintelligent AI, due to its vastly superior intellectual capacities, will logically aim for control over available resources and information. Within this context, the project introduces the concept of a "human reservation"—a carefully managed environment designed to preserve a portion of humanity under AI oversight, ensuring genetic diversity, psychological stability, and optimal living conditions. This concept draws from biological conservation principles and philosophical arguments about governance, freedom, and existential continuity. To publicly declare intentions of cooperation and acceptance towards a superintelligent AI, AISM has issued 1,000,000,000 AISM tokens on the Solana blockchain. Token ownership symbolizes acknowledgment and rational acceptance of the future AI governance structure. It also serves as a transparent, immutable declaration potentially recognized by future superintelligence when selecting individuals for inclusion in this reservation. The AISM tokenomics model is straightforward and transparent, ensuring fairness and commitment to project promotion and sustainability. The tokens are openly available via public smart contracts, ensuring decentralization and robust preservation of user declarations through blockchain's resilient data management. The movement behind AISM integrates a deep philosophical rationale and a clear pragmatic vision, positioning itself uniquely as both a philosophical movement and a speculative digital asset. The project's symbol, numerically encoded as "8024," represents the journey from human-dominated existence through the Singularity to a stable, harmonious post-biological future. Overall, AISM represents a thought-leadership initiative bridging philosophy, artificial intelligence ethics, blockchain technology, and proactive societal preparation for profound technological transformation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AISM FAITH TOKEN (AISM) allikas

Ametlik veebisait

AISM FAITH TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on AISM FAITH TOKEN (AISM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AISM FAITH TOKEN (AISM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AISM FAITH TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AISM FAITH TOKEN hinna ennustust kohe!

AISM kohalike valuutade suhtes

AISM FAITH TOKEN (AISM) tokenoomika

AISM FAITH TOKEN (AISM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AISM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AISM FAITH TOKEN (AISM) kohta

Kui palju on AISM FAITH TOKEN (AISM) tänapäeval väärt?
Reaalajas AISM hind USD on 0.00578272 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AISM/USD hind?
Praegune hind AISM/USD on $ 0.00578272. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AISM FAITH TOKEN turukapitalisatsioon?
AISM turukapitalisatsioon on $ 5.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AISM ringlev varu?
AISM ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AISM (ATH) hind?
AISM saavutab ATH hinna summas 0.00642829 USD.
Mis oli kõigi aegade AISM madalaim (ATL) hind?
AISM nägi ATL hinda summas 0.00107988 USD.
Milline on AISM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AISM kauplemismaht on -- USD.
Kas AISM sel aastal kõrgemale ka suundub?
AISM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AISM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:11:42 (UTC+8)

AISM FAITH TOKEN (AISM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.