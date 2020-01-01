Airina Bolgur (BOLGUR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Airina Bolgur (BOLGUR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Airina Bolgur (BOLGUR) teave It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Ametlik veebisait: https://bolgur.ai/

Airina Bolgur (BOLGUR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Airina Bolgur (BOLGUR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.07K $ 9.07K $ 9.07K Koguvaru: $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M Ringlev varu: $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.34K $ 15.34K $ 15.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Airina Bolgur (BOLGUR) hinna kohta

Airina Bolgur (BOLGUR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Airina Bolgur (BOLGUR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOLGUR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOLGUR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOLGUR tokeni tokenoomikat, avastage BOLGUR tokeni reaalajas hinda!

BOLGUR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOLGUR võiks suunduda? Meie BOLGUR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOLGUR tokeni hinna ennustust kohe!

