Airina Bolgur logo

Airina Bolgur hind (BOLGUR)

Loendis mitteolevad

1 BOLGUR/USD reaalajas hind:

--
----
-14.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Airina Bolgur (BOLGUR) reaalajas hinnagraafik
Airina Bolgur (BOLGUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-14.12%

+66.05%

+66.05%

Airina Bolgur (BOLGUR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOLGUR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOLGURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOLGUR muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -14.12% 24 tunni vältel +66.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Airina Bolgur (BOLGUR) – turuteave

$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K

--
----

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

586.72M
586.72M 586.72M

992,398,299.6582713
992,398,299.6582713 992,398,299.6582713

Airina Bolgur praegune turukapitalisatsioon on $ 6.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOLGUR ringlev varu on 586.72M, mille koguvaru on 992398299.6582713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.90K.

Airina Bolgur (BOLGUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Airina Bolgur ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Airina Bolgur ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Airina Bolgur ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Airina Bolgur ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-14.12%
30 päeva$ 0+66.57%
60 päeva$ 0+88.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Airina Bolgur (BOLGUR)

It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course

Üksuse Airina Bolgur (BOLGUR) allikas

Ametlik veebisait

Airina Bolgur hinna ennustus (USD)

Kui palju on Airina Bolgur (BOLGUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Airina Bolgur (BOLGUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Airina Bolgur nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Airina Bolgur hinna ennustust kohe!

BOLGUR kohalike valuutade suhtes

Airina Bolgur (BOLGUR) tokenoomika

Airina Bolgur (BOLGUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOLGUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Airina Bolgur (BOLGUR) kohta

Kui palju on Airina Bolgur (BOLGUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOLGUR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOLGUR/USD hind?
Praegune hind BOLGUR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Airina Bolgur turukapitalisatsioon?
BOLGUR turukapitalisatsioon on $ 6.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOLGUR ringlev varu?
BOLGUR ringlev varu on 586.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLGUR (ATH) hind?
BOLGUR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BOLGUR madalaim (ATL) hind?
BOLGUR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOLGUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOLGUR kauplemismaht on -- USD.
Kas BOLGUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOLGUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOLGUR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.