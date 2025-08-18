Rohkem infot AIR

AIR Hinnainfo

AIR Valge raamat

AIR Ametlik veebisait

AIR Tokenoomika

AIR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AIRian logo

AIRian hind (AIR)

Loendis mitteolevad

1 AIR/USD reaalajas hind:

$0.00520996
$0.00520996$0.00520996
-1.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AIRian (AIR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:19:40 (UTC+8)

AIRian (AIR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00520732
$ 0.00520732$ 0.00520732
24 h madal
$ 0.0053092
$ 0.0053092$ 0.0053092
24 h kõrge

$ 0.00520732
$ 0.00520732$ 0.00520732

$ 0.0053092
$ 0.0053092$ 0.0053092

$ 0.116475
$ 0.116475$ 0.116475

$ 0.00201988
$ 0.00201988$ 0.00201988

-0.01%

-1.84%

+2.29%

+2.29%

AIRian (AIR) reaalajas hind on $0.005208. Viimase 24 tunni jooksul AIR kaubeldud madalaim $ 0.00520732 ja kõrgeim $ 0.0053092 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.116475 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00201988.

Lüliajalise tootluse osas on AIR muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AIRian (AIR) – turuteave

$ 980.41K
$ 980.41K$ 980.41K

--
----

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

188.25M
188.25M 188.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AIRian praegune turukapitalisatsioon on $ 980.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIR ringlev varu on 188.25M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.21M.

AIRian (AIR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AIRian ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AIRian ja USD hinnamuutus $ -0.0007301871.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AIRian ja USD hinnamuutus $ -0.0013714804.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AIRian ja USD hinnamuutus $ +0.000465032204075201.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.84%
30 päeva$ -0.0007301871-14.02%
60 päeva$ -0.0013714804-26.33%
90 päeva$ +0.000465032204075201+9.80%

Mis on AIRian (AIR)

Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AIRian (AIR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AIRian hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIRian (AIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIRian (AIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIRian nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIRian hinna ennustust kohe!

AIR kohalike valuutade suhtes

AIRian (AIR) tokenoomika

AIRian (AIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIRian (AIR) kohta

Kui palju on AIRian (AIR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIR hind USD on 0.005208 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIR/USD hind?
Praegune hind AIR/USD on $ 0.005208. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIRian turukapitalisatsioon?
AIR turukapitalisatsioon on $ 980.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIR ringlev varu?
AIR ringlev varu on 188.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIR (ATH) hind?
AIR saavutab ATH hinna summas 0.116475 USD.
Mis oli kõigi aegade AIR madalaim (ATL) hind?
AIR nägi ATL hinda summas 0.00201988 USD.
Milline on AIR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIR kauplemismaht on -- USD.
Kas AIR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:19:40 (UTC+8)

AIRian (AIR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.