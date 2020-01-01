AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIRENE by Virtuals (AIRENE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIRENE by Virtuals (AIRENE) teave Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/2059 Ostke AIRENE kohe!

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIRENE by Virtuals (AIRENE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 292.82K $ 292.82K $ 292.82K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 292.82K $ 292.82K $ 292.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00488432 $ 0.00488432 $ 0.00488432 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00029282 $ 0.00029282 $ 0.00029282 Lisateave AIRENE by Virtuals (AIRENE) hinna kohta

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIRENE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIRENE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIRENE tokeni tokenoomikat, avastage AIRENE tokeni reaalajas hinda!

AIRENE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIRENE võiks suunduda? Meie AIRENE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIRENE tokeni hinna ennustust kohe!

