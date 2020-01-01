Air Fryer Guy (FRYER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Air Fryer Guy (FRYER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Air Fryer Guy (FRYER) teave The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply. Ametlik veebisait: https://www.tiktok.com/@airfryerguy Ostke FRYER kohe!

Air Fryer Guy (FRYER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Air Fryer Guy (FRYER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.43K $ 9.43K $ 9.43K Koguvaru: $ 995.07M $ 995.07M $ 995.07M Ringlev varu: $ 958.46M $ 958.46M $ 958.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.79K $ 9.79K $ 9.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Air Fryer Guy (FRYER) hinna kohta

Air Fryer Guy (FRYER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Air Fryer Guy (FRYER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRYER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRYER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRYER tokeni tokenoomikat, avastage FRYER tokeni reaalajas hinda!

FRYER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRYER võiks suunduda? Meie FRYER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRYER tokeni hinna ennustust kohe!

