Air Fryer Guy hind (FRYER)

1 FRYER/USD reaalajas hind:

--
----
-0.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Air Fryer Guy (FRYER) reaalajas hinnagraafik
Air Fryer Guy (FRYER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.23%

+10.61%

+10.61%

Air Fryer Guy (FRYER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FRYER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRYERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FRYER muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.23% 24 tunni vältel +10.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Air Fryer Guy (FRYER) – turuteave

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

--
----

$ 10.58K
$ 10.58K$ 10.58K

958.46M
958.46M 958.46M

995,086,623.095385
995,086,623.095385 995,086,623.095385

Air Fryer Guy praegune turukapitalisatsioon on $ 10.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRYER ringlev varu on 958.46M, mille koguvaru on 995086623.095385. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.58K.

Air Fryer Guy (FRYER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Air Fryer Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Air Fryer Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Air Fryer Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Air Fryer Guy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.23%
30 päeva$ 0+11.47%
60 päeva$ 0+33.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Air Fryer Guy (FRYER)

The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Air Fryer Guy (FRYER) allikas

Ametlik veebisait

Air Fryer Guy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Air Fryer Guy (FRYER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Air Fryer Guy (FRYER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Air Fryer Guy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Air Fryer Guy hinna ennustust kohe!

FRYER kohalike valuutade suhtes

Air Fryer Guy (FRYER) tokenoomika

Air Fryer Guy (FRYER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRYER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Air Fryer Guy (FRYER) kohta

Kui palju on Air Fryer Guy (FRYER) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRYER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRYER/USD hind?
Praegune hind FRYER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Air Fryer Guy turukapitalisatsioon?
FRYER turukapitalisatsioon on $ 10.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRYER ringlev varu?
FRYER ringlev varu on 958.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRYER (ATH) hind?
FRYER saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FRYER madalaim (ATL) hind?
FRYER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FRYER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRYER kauplemismaht on -- USD.
Kas FRYER sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRYER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRYER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:47:08 (UTC+8)

