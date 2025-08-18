Mis on Aipets (AIPETS)

AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.

Üksuse Aipets (AIPETS) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aipets (AIPETS) kohta Kui palju on Aipets (AIPETS) tänapäeval väärt? Reaalajas AIPETS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIPETS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIPETS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aipets turukapitalisatsioon? AIPETS turukapitalisatsioon on $ 15.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIPETS ringlev varu? AIPETS ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIPETS (ATH) hind? AIPETS saavutab ATH hinna summas 0.00317627 USD . Mis oli kõigi aegade AIPETS madalaim (ATL) hind? AIPETS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AIPETS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIPETS kauplemismaht on -- USD . Kas AIPETS sel aastal kõrgemale ka suundub? AIPETS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIPETS hinna ennustust

