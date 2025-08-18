Rohkem infot AION

Aion hind (AION)

1 AION/USD reaalajas hind:

$0.0005223
$0.0005223$0.0005223
0.00%1D
USD
Aion (AION) reaalajas hinnagraafik
Aion (AION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 11.31
$ 11.31$ 11.31

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.00%

+0.06%

+0.06%

Aion (AION) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AION kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AION muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul.

Aion (AION) – turuteave

$ 287.99K
$ 287.99K$ 287.99K

--
----

$ 287.99K
$ 287.99K$ 287.99K

551.35M
551.35M 551.35M

551,351,630.0
551,351,630.0 551,351,630.0

Aion praegune turukapitalisatsioon on $ 287.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AION ringlev varu on 551.35M, mille koguvaru on 551351630.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 287.99K.

Aion (AION) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aion ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ 0-1.52%
60 päeva$ 0-35.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Aion (AION)

Aion is a revolutionary multi-tier blockchain platform that has been created to solve the pressing issue of limited operability between existing blockchains while still remaining capable of handling its own applications. It supports custom blockchain architectures, and it provides cross-chain interoperability. The Aion project comes at a very appropriate period, in a time where there’s an ever-growing number of blockchains.Thus, interoperability is more important now that it ever has been. Interoperability will expand the horizons of multiple other blockchain platforms, not to mention those of enterprise-oriented companies. The project is led by Matthew Spoke, the CEO of Nuco and board member on the EEA. Other big names include Jin Tu, Nuco’s CTO, who has more than 15 years of experience in enterprise engineering and more than four years in the blockchain industry, and Peter Vessenes who has co-founded the Bitcoin Foundation. The token is the blockchain’s power-source. It’s used for securing the network, for creating new blockchains, as well as for monetizing inter-chain bridges. AION token is actually an ERC-20 token. In fact, the token is first offered as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, and only then it can be changed to the official AION network token. When that happens, the token can freely stream between two blockchains. The best thing about this is that investors are not required to change their Aion Ethereum token (ERC-20) for the Aion-1 token, as they will always be interchangeable. In order to buy AION, you will need to first purchase another cryptocurrency, preferably Bitcoin or Ethereum. Fortunately, AION is supported by some very popular crypto exchanges out there such as BitForex, Binance, Ethfinex, Liqui, and Bancor Network. There's a good chance that Aion, with its unique approach of solving interoperability issues, will become somewhat of a necessity for the cryptosphere in the following period.

Aion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aion (AION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aion (AION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aion hinna ennustust kohe!

AION kohalike valuutade suhtes

Aion (AION) tokenoomika

Aion (AION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aion (AION) kohta

Kui palju on Aion (AION) tänapäeval väärt?
Reaalajas AION hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AION/USD hind?
Praegune hind AION/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aion turukapitalisatsioon?
AION turukapitalisatsioon on $ 287.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AION ringlev varu?
AION ringlev varu on 551.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AION (ATH) hind?
AION saavutab ATH hinna summas 11.31 USD.
Mis oli kõigi aegade AION madalaim (ATL) hind?
AION nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AION kauplemismaht on -- USD.
Kas AION sel aastal kõrgemale ka suundub?
AION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AION hinna ennustust.
