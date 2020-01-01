AInalyzr (AINAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AInalyzr (AINAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AInalyzr (AINAL) teave Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders. Ametlik veebisait: https://ainalyzr.io Ostke AINAL kohe!

AInalyzr (AINAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AInalyzr (AINAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.14K Koguvaru: $ 941.44M Ringlev varu: $ 941.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00178751 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

AInalyzr (AINAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AInalyzr (AINAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AINAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AINAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AINAL tokeni tokenoomikat, avastage AINAL tokeni reaalajas hinda!

AINAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AINAL võiks suunduda? Meie AINAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AINAL tokeni hinna ennustust kohe!

