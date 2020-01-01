AIMERICA (UAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIMERICA (UAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIMERICA (UAI) teave AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next. Ametlik veebisait: https://aimerica.ai/ Ostke UAI kohe!

AIMERICA (UAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIMERICA (UAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 144.69K $ 144.69K $ 144.69K Koguvaru: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M Ringlev varu: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.69K $ 144.69K $ 144.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02646631 $ 0.02646631 $ 0.02646631 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014496 $ 0.00014496 $ 0.00014496 Lisateave AIMERICA (UAI) hinna kohta

AIMERICA (UAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIMERICA (UAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UAI tokeni tokenoomikat, avastage UAI tokeni reaalajas hinda!

UAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UAI võiks suunduda? Meie UAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UAI tokeni hinna ennustust kohe!

