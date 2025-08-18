Mis on AIMERICA (UAI)

AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next.

Üksuse AIMERICA (UAI) allikas Ametlik veebisait

AIMERICA (UAI) tokenoomika

AIMERICA (UAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIMERICA (UAI) kohta Kui palju on AIMERICA (UAI) tänapäeval väärt? Reaalajas UAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AIMERICA turukapitalisatsioon? UAI turukapitalisatsioon on $ 149.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UAI ringlev varu? UAI ringlev varu on 998.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UAI (ATH) hind? UAI saavutab ATH hinna summas 0.02646631 USD . Mis oli kõigi aegade UAI madalaim (ATL) hind? UAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UAI kauplemismaht on -- USD . Kas UAI sel aastal kõrgemale ka suundub? UAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UAI hinna ennustust

