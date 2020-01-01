Aiki (AIKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aiki (AIKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aiki (AIKI) teave Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Ametlik veebisait: https://aikigame.io/ Valge raamat: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Ostke AIKI kohe!

Aiki (AIKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aiki (AIKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Koguvaru: $ 99.87M $ 99.87M $ 99.87M Ringlev varu: $ 99.87M $ 99.87M $ 99.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 550.39K $ 550.39K $ 550.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Praegune hind: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 Lisateave Aiki (AIKI) hinna kohta

Aiki (AIKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aiki (AIKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIKI tokeni tokenoomikat, avastage AIKI tokeni reaalajas hinda!

AIKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIKI võiks suunduda? Meie AIKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIKI tokeni hinna ennustust kohe!

