Aiki logo

Aiki hind (AIKI)

Loendis mitteolevad

1 AIKI/USD reaalajas hind:

$0.00551126
$0.00551126$0.00551126
0.00%1D
USD
Aiki (AIKI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 14:19:10 (UTC+8)

Aiki (AIKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01706637
$ 0.01706637$ 0.01706637

$ 0.00441864
$ 0.00441864$ 0.00441864

--

--

0.00%

0.00%

Aiki (AIKI) reaalajas hind on $0.00551126. Viimase 24 tunni jooksul AIKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01706637 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00441864.

Lüliajalise tootluse osas on AIKI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aiki (AIKI) – turuteave

$ 550.46K
$ 550.46K$ 550.46K

--
----

$ 550.39K
$ 550.39K$ 550.39K

99.87M
99.87M 99.87M

99,867,222.028501
99,867,222.028501 99,867,222.028501

Aiki praegune turukapitalisatsioon on $ 550.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIKI ringlev varu on 99.87M, mille koguvaru on 99867222.028501. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 550.39K.

Aiki (AIKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aiki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aiki ja USD hinnamuutus $ +0.0002848544.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aiki ja USD hinnamuutus $ +0.0008489412.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aiki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0002848544+5.17%
60 päeva$ +0.0008489412+15.40%
90 päeva$ 0--

Mis on Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aiki (AIKI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aiki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aiki (AIKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aiki (AIKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aiki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aiki hinna ennustust kohe!

AIKI kohalike valuutade suhtes

Aiki (AIKI) tokenoomika

Aiki (AIKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aiki (AIKI) kohta

Kui palju on Aiki (AIKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIKI hind USD on 0.00551126 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIKI/USD hind?
Praegune hind AIKI/USD on $ 0.00551126. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aiki turukapitalisatsioon?
AIKI turukapitalisatsioon on $ 550.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIKI ringlev varu?
AIKI ringlev varu on 99.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIKI (ATH) hind?
AIKI saavutab ATH hinna summas 0.01706637 USD.
Mis oli kõigi aegade AIKI madalaim (ATL) hind?
AIKI nägi ATL hinda summas 0.00441864 USD.
Milline on AIKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIKI kauplemismaht on -- USD.
Kas AIKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIKI hinna ennustust.
2025-08-18 14:19:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.