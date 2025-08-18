Mis on AIGG ($AIGG)

Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.

AIGG ($AIGG) tokenoomika

AIGG ($AIGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $AIGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on AIGG ($AIGG) tänapäeval väärt? Reaalajas $AIGG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $AIGG/USD hind? $ 0 . $AIGG turukapitalisatsioon on $ 26.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. $AIGG ringlev varu on 1.00B USD . $AIGG saavutab ATH hinna summas 0.01365984 USD . $AIGG nägi ATL hinda summas 0 USD . Reaalajas 24 tunnine $AIGG kauplemismaht on -- USD .

