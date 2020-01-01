aiDAOvc (AIDAOVC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi aiDAOvc (AIDAOVC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

aiDAOvc (AIDAOVC) teave aiDAOvc is an Agent investment DAO where Sora, can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders, while Sora learns to identify trusted members of the DAO. Sora can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders. Ametlik veebisait: https://aidao.vc/

aiDAOvc (AIDAOVC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage aiDAOvc (AIDAOVC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.36K $ 6.36K $ 6.36K Koguvaru: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ringlev varu: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.36K $ 6.36K $ 6.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave aiDAOvc (AIDAOVC) hinna kohta

aiDAOvc (AIDAOVC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud aiDAOvc (AIDAOVC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIDAOVC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIDAOVC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIDAOVC tokeni tokenoomikat, avastage AIDAOVC tokeni reaalajas hinda!

AIDAOVC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIDAOVC võiks suunduda? Meie AIDAOVC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

