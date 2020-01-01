AICAT (AICAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AICAT (AICAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AICAT (AICAT) teave AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. Ametlik veebisait: https://aidancingcat.xyz/ Ostke AICAT kohe!

AICAT (AICAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AICAT (AICAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Koguvaru: $ 996.47M $ 996.47M $ 996.47M Ringlev varu: $ 996.47M $ 996.47M $ 996.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AICAT (AICAT) hinna kohta

AICAT (AICAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AICAT (AICAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AICAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AICAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AICAT tokeni tokenoomikat, avastage AICAT tokeni reaalajas hinda!

