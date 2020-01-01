ai99x (AI99X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ai99x (AI99X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ai99x (AI99X) teave Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Ametlik veebisait: https://www.ai99x.com/ Valge raamat: https://docs.ai99x.com/

ai99x (AI99X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ai99x (AI99X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K Koguvaru: $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M Ringlev varu: $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00141481 $ 0.00141481 $ 0.00141481 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ai99x (AI99X) hinna kohta

ai99x (AI99X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ai99x (AI99X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AI99X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AI99X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AI99X tokeni tokenoomikat, avastage AI99X tokeni reaalajas hinda!

AI99X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AI99X võiks suunduda? Meie AI99X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AI99X tokeni hinna ennustust kohe!

