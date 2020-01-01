ai9000 (AI9000) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ai9000 (AI9000) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ai9000 (AI9000) teave Delaunch.ai is a decentralized platform that enables the co-creation and co-ownership of AI agents with an emphasis on transparency, collaboration, and scalability. These AI agents, powered by cutting-edge machine learning models and secured by blockchain technology, excel in diverse fields such as gaming, virtual environments, customer interaction, and creative ventures. Rooted in the ethos of Web3, Delaunch.ai ensures fair distribution of ownership, governance, and benefits among its participants. Ametlik veebisait: https://www.delaunch.ai/ Ostke AI9000 kohe!

ai9000 (AI9000) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ai9000 (AI9000) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 129.13K $ 129.13K $ 129.13K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 129.13K $ 129.13K $ 129.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04396809 $ 0.04396809 $ 0.04396809 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012913 $ 0.00012913 $ 0.00012913 Lisateave ai9000 (AI9000) hinna kohta

ai9000 (AI9000) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ai9000 (AI9000) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AI9000 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AI9000 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AI9000 tokeni tokenoomikat, avastage AI9000 tokeni reaalajas hinda!

AI9000 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AI9000 võiks suunduda? Meie AI9000 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AI9000 tokeni hinna ennustust kohe!

