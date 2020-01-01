ai69x (AI69X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ai69x (AI69X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ai69x (AI69X) teave ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Ametlik veebisait: https://www.ai69x.lol Ostke AI69X kohe!

ai69x (AI69X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ai69x (AI69X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.44K $ 35.44K $ 35.44K Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 831.95M $ 831.95M $ 831.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.59K $ 42.59K $ 42.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00909177 $ 0.00909177 $ 0.00909177 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ai69x (AI69X) hinna kohta

ai69x (AI69X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ai69x (AI69X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AI69X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AI69X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AI69X tokeni tokenoomikat, avastage AI69X tokeni reaalajas hinda!

AI69X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AI69X võiks suunduda? Meie AI69X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AI69X tokeni hinna ennustust kohe!

