ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) teave $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Ametlik veebisait: https://gudtek.site/ Ostke GUDTEK kohe!

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.83K $ 34.83K $ 34.83K Koguvaru: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M Ringlev varu: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.83K $ 34.83K $ 34.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00986832 $ 0.00986832 $ 0.00986832 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) hinna kohta

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUDTEK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUDTEK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUDTEK tokeni tokenoomikat, avastage GUDTEK tokeni reaalajas hinda!

GUDTEK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUDTEK võiks suunduda? Meie GUDTEK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUDTEK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!